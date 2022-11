Soixantième anniversaire de la BCEAO: le mot de bienvenue du gouverneur Jean-Claude Kassi Brou - adakar.com

Soixantième anniversaire de la BCEAO: le mot de bienvenue du gouverneur Jean-Claude Kassi Brou
Publié le vendredi 25 novembre 2022

© aDakar.com par Dr

Célébration des 60 ans de la BCEAO autour d`un symposium international à Dakar

Dakar, le 24 novembre 2022. La Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO) a organisé, ce jeudi 24 novembre 2022, un symposium international sur "Les Banques centrales dans un monde en mutation" dans le cadre de la célébration des 60 ans de l`institution émettrice. Tweet

Excellence Monsieur le Premier Ministre, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal,

Monsieur le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l’UMOA,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Messieurs les Présidents des Organes et Institutions de l'Union,

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Banques Centrales,

Mesdames et Messieurs les responsables des Institutions financières internationales,

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations Professionnelles des banques et Etablissements Financiers de l’Union,

Messieurs les Présidents des Conseils nationaux du Patronat, Mesdames et Messieurs les Professeurs et Chercheurs, Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un insigne honneur de souhaiter à toutes et à tous, la bienvenue à Dakar, à ce symposium organisé à l’occasion du 60ème anniversaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine et de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

En cette circonstance solennelle, qu’il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude au Président de la République du Sénégal, son Excellence Macky SALL, qui a bien voulu accepter de présider la présente cérémonie, en dépit de son agenda particulièrement chargé.

Excellence Monsieur le Premier Ministre, la Banque Centrale est particulièrement honorée de la sollicitude constante du Président de la République à son endroit, en tant que Président du pays hôte du Siège de notre Institution et pour toutes les facilités et commodités qui lui permettent de remplir sa mission dans les meilleures conditions. Puissiez vous être notre interprète pour lui exprimer toute notre reconnaissance.

Je voudrais également remercier Monsieur le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet KONE, mon illustre devancier à la tête de l’Institut d’émission, mes remerciements pour l’honneur qu’il nous fait en prenant personnellement part à cette cérémonie.

Je salue la présence, parmi nous, du Président et des membres du Conseil des Ministres de l'Union, du Président de la Commission de l’UEMOA, du Président de la Banque Ouest Africaine de Développement et du Président de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA.

Je voudrais y associer les membres des organes de la BCEAO, les Présidents des Associations Professionnelles des Banques et Établissements Financiers ainsi que les représentants du Patronat des Etats membres de l'Union.

Je me réjouis de la présence à ce symposium de mes collègues Gouverneurs de Banques Centrales d’Algérie, du Cap-Vert, des Etats de l’Afrique Centrale, d'Haïti, du Libéria, du Maroc, du Mozambique, du Portugal et de Sierra Leone, ainsi que des Vice-Gouverneurs de la Banque Centrale des Comores, de la Guinée, du Rwanda et de la Tanzanie. La France, le Ghana et la Mauritanie sont également représentés.

Chers collègues Gouverneurs, je vous remercie déjà pour votre implication dans les travaux de ce symposium, en tant que Présidents de séance ou commentateurs des différents panels. Cela témoigne de la solidarité qui caractérise nos relations ainsi que de l'intérêt que vous portez à notre Union Monétaire.

Je remercie le Directeur du Département Afrique qui représente ici la Directrice Générale du Fonds Monétaire International pour sa présence à cette rencontre.

Nous sommes également honorés de la participation du Directeur Exécutif de l’Alliance pour l’Inclusion Financière, des doyens de facultés des sciences économiques, d’éminents Professeurs et Chercheurs, venus des pays de l’Union, qui ont accepté de contribuer à nos discussions sur les thèmes retenus dans le cadre de cette rencontre. Leur présence traduit de l'excellence de la coopération entre la BCEAO et le monde de l’enseignement et de la recherche.

J’associe à ces remerciements le Secrétaire Général de l’OCDE, le Gouverneur de la Banque de France, le Gouverneur de la Banque Centrale de l'île Maurice, le Directeur Général Adjoint de la Banque des Règlements Internationaux, ainsi que le Secrétaire Général du Comité de Stabilité Financière de la BRI, qui participent à nos travaux par visioconférence.

Excellence, Monsieur le Premier Ministre,

Je sollicite votre indulgence pour remercier particulièrement tous nos devanciers qui ont le mérite d’avoir été des acteurs privilégiés des événements importants qui ont marqué la vie de notre Union et celle de notre Institution commune.

Dans l’impossibilité de mentionner le nom de chacun, qu’il me soit permis de nommer le Secrétaire Général légendaire de la Banque Centrale, ici présent, Daniel CABOU. Il est témoin et acteur de près de soixante ans d’existence de notre Institution. C’est une chance que nous avons de bénéficier au quotidien de son immense savoir.

Je salue également le Docteur Thomas Boni YAYI, ancien Président de la République du Bénin, ancien Président de la BOAD, qui nous a fait l’honneur de répondre favorablement à notre invitation.

A tous et à chacun, j'exprime la reconnaissance de la Banque Centrale. Votre présence à nos côtés dénote à suffisance de votre attachement à notre région et à nos institutions, et constitue, à n'en point douter, un gage de succès des travaux du présent symposium.

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs,

On retient que la Banque Centrale a toujours su relever les défis aux différentes époques pour lui permettre de poursuivre sa marche au service des Etats et des populations; ; soit l’africanisation et la formation des cadres, la modernisation des instruments de politique



Vous l'aurez remarqué, les participants à ce symposium proviennent d'horizons géographiques divers. Ils sont environ 200 à avoir répondu à notre invitation malgré leurs agendas très chargés en cette période de fin d'année.

Je n’ai pas jugé utile de revenir sur le bilan de notre Union monétaire et des actions de la BCEAO au cours des décennies écoulées. Le film qui vient d’être projeté en a illustré les grandes lignes.





monétaire et des systèmes et moyens de paiement, le renforcement de la supervision bancaire, le développement des infrastructures financières et du marché des titres publics, ainsi que la gestion de nos réserves de change. La Gouvernance n’a pas été en reste avec la création notamment des comités de politique monétaire et d’audit ainsi que l’adoption des normes IFRS.

En 2020, lors de la crise de la Covid, la Banque a ajusté ses instruments pour assurer la liquidité du système bancaire nécessaire pour accroître le financement des économies et contribuer ainsi à la relance.

Aujourd’hui, il s’agit de tourner nos regards vers l'avenir au vu des nombreux défis actuels. C’est l'objectif de ce symposium.

Déjà à l’occasion des cinquante ans de la BCEAO en 2012, les questions d’intégration monétaire et de mutations du système financier international étaient au cœur des réflexions, avec en toile de fond la stabilité macroéconomique et le financement des économies.

Les enseignements tirés lors de ce symposium de 2012 ont été une source d'inspiration pour les réformes mises en œuvre dans le domaine monétaire et financier, au cours de la dernière décennie.

Il y a dix ans, aucune analyse n’avait prédit l'occurrence de la pandémie de Covid-19, avec ses effets négatifs sur l’économie mondiale, les chocs inflationnistes qui s'en sont suivis, ni le conflit entre la Russie et l’Ukraine dont nous subissons les conséquences aujourd’hui. De même, personne n’avait anticipé la crise sécuritaire sans précédent que connaît notre sous-région depuis quelques années.

En outre, le déferlement de la vague technologique bouleverse l’univers de la finance et appelle à toujours plus de créativité. Cette évolution est en passe de nous faire franchir une nouvelle étape. Certains anticipent déjà une dématérialisation de la monnaie dont les conséquences possibles sur l’action des banques centrales sont encore à l’étude.

Comment ne pas s’interroger sur la transmission de la politique monétaire, sur le contrôle prudentiel et les implications d’un nouveau paysage des paiements qui se dessine à grands traits, sur la nécessaire coordination entre les politiques monétaires et budgétaires dans ce contexte inflationniste ? Comment entrevoir la régulation et la supervision dans un tel environnement ? Comment stimuler davantage un financement sain des économies pour tous les acteurs et accroître l’inclusion financière ?

C’est justement pour réfléchir à toutes ces questions que nous avons fait le choix d’inviter des participants aux profils divers, en vue de partager les réflexions et expériences. Nul doute que ces échanges généreront des idées novatrices.

Pour terminer, je voudrais solliciter d’ores et déjà votre indulgence pour tout désagrément durant votre séjour. Je puis vous assurer de la mobilisation pleine et entière du personnel de la BCEAO, pour rendre agréable votre séjour au Sénégal, pays à l’hospitalité légendaire, pays de la Teranga.



Je vous remercie de votre aimable attention.