Coupe du monde 2022 : le Sénégal domine le Qatar 3-1 et se relance pour la qualification - adakar.com

Les Lions de la Teranga du Sénégal ont remporté leur première victoire de la Coupe du monde Qatar 2022, en battant le pays organisateur le Qatar 3-1. Il s’agit également de la première victoire africaine dans la compétition.



En dépit d’une première période largement dominée, les Lions de la Teranga ont eu toute la peine du monde pour ouvrir la marque. Finalement, le salut viendra de Boulaye Dia, à la 41 minute de jeu.



Au retour des vestiaires, les joueurs d’Aliou Cissé vont se rendre la tâche plus facile en marquant un deuxième but grâce à Famara Diédhiou (48e).



L’équipe nationale qatarienne qui évolue devant son public va trouver l’énergie nécessaire pour réduire la marque à la 78e minute.



Le Sénégal va sceller définitivement le sort du match sur une réalisation de Bamba Dieng à la 84 e minute de jeu.



Avec ce résultat, le Sénégal revient dans la course à la qualification avec 3 points.



Dans l’autre match du groupe, les Pays-Bas et l’Equateur ont fait match nul 1-1. La qualification pour les équipes de la Poule A va se jouer lors de la dernière journée.



Mais pour l’heure, le Qatar, pays organisateur, est éliminé de la Coupe du monde 2022.





Makhtar C.