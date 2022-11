Installation du Gouverneur de la BCEAO: “Jean-Claude Kassi Brou dispose de références académiques solides et d’une expérience professionnelle riche et diversifiée“ (président du Conseil des ministres de l’UEMOA) - adakar.com

Cérémonie d`installation solennelle du Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou

Dakar, le 25 novembre 2022 - Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d`une cérémonie solennelle tenue au siège de l`institution à Dakar.

Le président du Conseil des ministres de l’UEMOA, le ministre togolais de l’Économie et des Finances, Sani Yaya, a loué les qualités innombrables du nouveau Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lors de la cérémonie solennelle d’installation tenue, ce vendredi, à Dakar, au siège de la Banque Centrale.



Faisant référence au parcours élogieux du nouveau dirigeant de la BCEAO, Sani Yaya assurera que Jean-Claude Kassi Brou est l’homme qu’il faut pour poursuivre et approfondir le chantier de l’intégration économique et monétaire.



"Jean-Claude Kassi Brou dispose de références académiques solides et d’une expérience professionnelle riche et diversifiée. Il suffit de rappeler son parcours au Fonds monétaire international, dans la haute sphère de l’administration de son pays et au niveau du haut management de la BCEAO, et enfin, son mandat remarquable et remarqué à la Présidence de la Commission de la Cedeao. Assurément, ce parcours nous donne l’espoir que monsieur Jean-Claude Kassi Brou est l’homme du moment. Car dans ses récentes fonctions, il a inspiré et manié tous les leviers de l’intégration qu’ils soient politiques, sécuritaires, économiques, financiers ou sociaux", a déclaré le ministre togolais Sani Yaya.



De son côté, la ministre sénégalaise de l’Economie, du Plan et de la Coopération a relevé dans son adresse le contexte économique particulièrement difficile et complexe. Cependant pour Oulimata Sarr, les réussites de Jean-Claude Kassi Brou dans ses missions précédentes sont de nature à rassurer. "Vous prenez les rênes de la BCEAO à un moment historique et dans un contexte sous-régional et international difficile marqué au plan économique par des tensions inflationnistes et la persistance sur nos économies des effets d’une crise sanitaire mais également sécuritaire, particulièrement dans le Sahel. Mais vos brillants états de service dans vos autres fonctions antérieures dans l’Union et à l’international nous rassurent absolument", a déclaré Oulimata Sarr.



Âgé de 69 ans, Jean-Claude Kassi Brou est titulaire d’un Doctorat (Ph. D) en Sciences économiques et d’une Maîtrise (MBA) en Finance de l’Université de Cincinnati (Ohio, USA) et d’une autre Maîtrise de l’Université nationale de Côte d’Ivoire.



Jean-Claude Kassi Brou, nommé le 6 juin 2022 et qui a prêté serment le 8 juillet 2022, a été officiellement installé dans ses fonctions à la tête de l’institution émettrice.



