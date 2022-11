BCEAO: Jean-Claude Kassi Brou officiellement installé dans ses fonctions de Gouverneur de la Banque Centrale - adakar.com

BCEAO: Jean-Claude Kassi Brou officiellement installé dans ses fonctions de Gouverneur de la Banque Centrale
Publié le vendredi 25 novembre 2022

© aDakar.com par MC

Cérémonie d`installation solennelle du Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou

Dakar, le 25 novembre 2022 - Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d`une cérémonie solennelle tenue au siège de l`institution à Dakar. Tweet

Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou a été officiellement installé, ce vendredi 25 novembre 2022, au cours d'une cérémonie solennelle tenue au siège de l'institution émettrice à Dakar.



Lors de son discours d'installation, le Gouverneur de la BCEAO a souligné le contexte difficile marqué par des crises multiformes touchant les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine mais également l'essentiel des pays du continent.



"J'ai conscience d'avoir pris fonction à un moment où les pays de l'Union, et du reste pays du continent africain font face à des crises géopolitique, économique et financière qui laissent leur empreinte sur la croissance sans oublier la crise sécuritaire à laquelle notre sous-région est confrontée. (...) D'importants défis nous interpellent dans un contexte où les attentes de nos États, des acteurs de notre système financier et des populations sont fortes", a déclaré Jean-Claude Kassi Brou.



La cérémonie d'installation du Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a enregistré par présence du ministre togolais de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'Union, mais également celles de Oulimata Sarr, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal et de Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'UEMOA.



L'installation du Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a été précédée par la célébration, le jeudi 24 novembre 2022, du 60e anniversaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) autour d'un symposium sur le thème: "les banques centrales dans un monde en mutation".



Jean-Claude Kassi Brou a été nommé à la tête de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le 6 juin 2022, succédant ainsi à Tiémoko Meyliet Koné. Le 8 juillet, Jean-Claude Kassi Brou a prêté serment devant Sani Yaya, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, par ailleurs ministre de l'Économie et des Finances du Togo.



Ancien de la BCEAO où il a travaillé pendant plusieurs années, Jean Claude Kassi Brou a été ministre de l’Industrie et des Mines de la Côte d'Ivoire, de novembre 2012 jusqu’à sa nomination à la présidence de la Commission de la CEDEAO en décembre 2017.



Makhtar C.