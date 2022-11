Industries créatives et culturelles : Début à Abidjan du CANEX 2022 avec des master-classes - adakar.com

Le forum '' Creative Africa Nexus ( CANEX WKND) 2022, une plateforme internationale de rencontre des professionnels de l'industrie Créative, a débuté vendredi à Abidjan avec des Master-classes et des tables rondes, a constaté Abidjan.net sur place.

L'ouverture solennelle et officielle de ce forum est prévue ce vendredi soir à 18h ( heure locale et GMT) en présence des autorités ivoiriennes.



L'édition 2022 du CANEX WKND présentée par African Export Import Bank ( Afreximbank) de concert avec le gouvernement ivoirien, se tient dans la capitale économique ivoirienne du 25 au 27 novembre prochains.



Ce sommet, rappelle-t-on, a pour objectif de soutenir le secteur de la création en Afrique.





