Coupe du monde 2022: le Sénégal se relance et enfonce le Qatar Publié le vendredi 25 novembre 2022

© aDakar.com par DR

Coupe du monde 2022: quelles préparations pour les équipes africaines?

L’équipe du Sénégal a remporté la première victoire africaine durant cette Coupe du monde 2022 de football, ce 25 novembre à Doha. Les Lions ont battu les Qatariens 3-1 et se relancent ainsi dans le groupe A du Mondial. Une compétition dans laquelle le Qatar, pays-hôte, deux fois vaincu, est proche de la sortie avant sa rencontre face aux Pays-Bas et celle entre Équatoriens et Sénégalais, le 29 novembre.



Les champions d’Afrique ont offert au football continental sa première victoire durant cette Coupe du monde 2022. Un succès qui, surtout, permet à l’équipe du Sénégal de rester en course pour les huitièmes de finale de la compétition, avant sa dernière sortie dans le groupe A, le 29 novembre face à l’Equateur. Pourtant, cette rencontre face au Qatar a bien failli basculer en faveur du pays-hôte durant la dernière demi-heure.