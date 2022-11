Le Niger accueille un double sommet consacré à l’industrialisation de l’Afrique et à la Zlecaf - adakar.com

Le Niger accueille un double sommet consacré à l'industrialisation de l'Afrique et à la Zlecaf Publié le vendredi 25 novembre 2022 | RFI

Le Niger accueille un double sommet consacré à l`industrialisation de l`Afrique et à la Zlecaf

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine se réunissent à Niamey ce vendredi pour deux sommets successifs. La capitale nigérienne accueille un premier rendez-vous consacré à l’industrialisation de l’Afrique et à la diversification économique, et un second à la Zlecaf, la Zone de libre-échange continentale africaine. Ces deux rendez-vous viennent conclure une semaine de travaux qui se sont tenus depuis dimanche dernier sur ces sujets.



Sur le plan continental, les deux sommets de l'Union africaine -auxquels plusieurs chefs d'État sont attendus- ont pour objectif et pour thème de « renouveler les engagements en faveur d’une industrialisation et d’une diversification économique inclusives et durables ». « Nous ne produisons presque rien. Nous attendons tout de l'extérieur », a regretté Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique doit « prendre conscience de la nécessité de l'industrialisation du continent » et « accélérer l'opérationnalisation de la Zone de libre échange continentale, la Zlecaf », entrée en vigueur le 1er janvier 2021.