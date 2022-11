Mondial 2022: Cristiano Ronaldo, buteur historique et superstar face au Ghana - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mondial 2022: Cristiano Ronaldo, buteur historique et superstar face au Ghana Publié le vendredi 25 novembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Mondial 2022: Cristiano Ronaldo, buteur historique et superstar face au Ghana

Tweet

En obtenant puis marquant un penalty crucial pour le Portugal, Cristiano Ronaldo a contribué à la victoire 3-2 de son équipe, ce 24 novembre à Doha. La superstar est au passage devenue le premier joueur de l’histoire du football à marquer au moins un but durant cinq phases finales de Mondial différentes. De quoi faire chavirer ses nombreux fans présents au Stade 974, hier.



De notre envoyé spécial à Doha,



Et les spectateurs du Stade 974 ont hurlé « Siu ! » Ce 24 novembre à Doha, Cristiano Ronaldo a marqué (sur penalty) le premier but d’un match Portugal-Ghana fermé jusqu’alors. Pour le plus grand bonheur de ses très nombreux fans présents en tribunes. Beaucoup d’entre eux, originaires d’Asie du Sud [1], se sont alors empressés, avec jubilation, d’imiter la célébration qu’effectue leur idole à chaque réalisation : bond en se retournant, puis bras et jambes écartés à la retombée. Et cette fameuse onomatopée (« Siiiiuuuuuuu »), criée avec rage.