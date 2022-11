60è anniversaire de la BCEAO: convergence de vue sur les grands défis des “banques centrales dans un monde en mutation“ - adakar.com

Dakar, le 24 novembre 2022. - La Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO) a organisé, ce jeudi 24 novembre 2022, un symposium international sur "Les Banques centrales dans un monde en mutation" dans le cadre de la célébration des 60 ans de l`institution émettrice.

Un panel de haut niveau a clôturé le symposium organisé par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), ce jeudi 24 novembre 2022, dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de l'institution émettrice. Présidé par le Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou et ses homologues de l'Algérie, du Portugal, du Liberia, du Rwanda et de la Tanzanie, le panel a été l'occasion de revenir sur les différentes sessions introduites autour du thème principal ainsi décliné : "les banques centrales dans un monde en mutation".



Faisant le point des pistes à explorer soulevées à l'ouverture du panel, le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou relèvera la nécessité "Coordination de la politique monétaire et budgétaire pour faire face" aux crises, l'intégration nécessaire de la "transition climatique dans le mandat des banque centrales", le "Renforcement du secteur de la microfinance", le besoin de "financement de l'économie pour une croissance plus forte, mais également les opportunités et défis que pose la digitalisation.



En relation avec les enseignements à tirer du symposium, Salah Eddine Taleb, Gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie, a noté un "dilemme" relatif à la conduite de la politique monétaire, notamment sur les leviers à utiliser pour "lutter contre l'inflation sans aboutir à une récession". Il relève par ailleurs la nécessité d'une "fiabilité des données", un préalable "utile pour la prise de décision".



La vice-gouverneure de la Banque Centrale du Rwanda, Soraya Hakuziyaremye, a rappelé dans son intervention le rôle principal des banques centrales sur la stabilité des prix. Louant la qualité du symposium et les conclusions qui en sont issues, Soraya Hakuziyaremye a néanmoins souligné le besoin de renforcer la relation avec les populations en communiquant "plus efficacement" et en promouvant "l'alphabétisation économique et financière".



En conclusion de la substance des échanges qui ont duré plusieurs tours d'horloge, le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a identifié plusieurs axes majeurs, notamment l'importance d'assurer la stabilité monétaire et d'agir dans le sens de favoriser la confiance des investisseurs et des épargnants. Il a également relevé la question liée aux statistiques, à leur qualité et à leur fiabilité. "Il n'y a pas de bon système monétaire sans des données de qualité", dira-t-il.



L'autre défi, évoqué durant le symposium et noté par le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est la communication. Selon Jean-Claude Kassi Brou, "il est important de transmettre les messages dans un langage accessible".



De son côté, Mário Centeno, Gouverneur Banque Centrale du Portugal n'a pas caché son admiration devant l'exemple d'intégration réussie que constitue l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). "60 ans comparés à 20 ans en Europe, ça veut dire que nous avons beaucoup à apprendre de vous", a-t-il indiqué en référence à la monnaie unique européenne.



Les sessions qui ont rythmé le symposium du 60e anniversaire de la BCEAO ont abordé successivement « Politique monétaire et gestion des chocs », « Stabilité financière, vulnérabilités et risques émergents » et « Digitalisation et inclusion financière : quels leviers pour une utilisation accrue des services financiers ? ».



Makhtar C.