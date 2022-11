RDC, Mali, Tchad, Burkina… ces crises africaines qui préoccupent l’OIF - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique RDC, Mali, Tchad, Burkina… ces crises africaines qui préoccupent l’OIF Publié le vendredi 25 novembre 2022 | RFI

© RFI par DR

RDC, Mali, Tchad, Burkina… ces crises africaines qui préoccupent l’OIF

Tweet

C’est un document que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) souhaite pour l’instant garder confidentiel : la Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l’espace francophone. Le texte a été adopté à l’issue du 18ᵉ Sommet de la Francophonie, organisé les 19 et 20 novembre à Djerba en Tunisie, en présence des chefs d’État et de gouvernement des États-membres. En exclusivité pour RFI, Clémentine Pawlotsky, du service Afrique, a pu consulter ce document de 7 pages. Il y est question des différentes crises et conflits qui préoccupent la Francophonie, notamment sur le continent africain. Compte rendu.



Parmi les théâtres de crise évoqués dans ce document : l’Est de la République démocratique du Congo. Les États-membres de la Francophonie condamnent « la recrudescence des violences commises contre les civils, les institutions et la Monusco… par le M23… et les nombreux groupes armés qui y demeurent actifs depuis plusieurs années ». Ils condamnent également « avec force tout soutien apporté à ces groupes », sans toutefois mentionner aucune entité ou pays, et rappellent que ces violences « affectent en premier lieu les femmes et les enfants ».