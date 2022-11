Face au Qatar, Aliou Cissé rappelle ’’l’expérience’’ de son équipe - adakar.com

Face au Qatar, Aliou Cissé rappelle ''l'expérience'' de son équipe
Publié le jeudi 24 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Doha - Le Sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a rappelé, jeudi, ''l’expérience’’ de son équipe dans d’autres rencontres où elle était ‘’dos au mur’’ pour aborder le match décisif face au Qatar.



‘’Demain, c’est un match très important pour les deux équipes. Dans les compétitions de ce niveau, quand on perd son premier match, tu es dos au mur au deuxième match. Nous avons notre expérience collective, d’autres matchs que nous avons eus à jouer qui ont été à ce niveau d’intensité, de pression, d’importance et d’exigence. C’est à nous de nous rappeler tout ce que nous avons pu mettre dans le passé quand nous étions dos au mur’’, a-t-il dit.





Intervenant lors de la conférence d’avant match, Aliou Cissé a estimé que les Lions doivent se rappeler de tout ce qu’ils ont enduré dans le passé quand ils étaient dos au mur.





L’entraineur de l’équipe nationale a fait savoir que le match contre le Qatar sera différent de la rencontre perdue contre les Pays-Bas.

‘’Nous avons les qualités offensives pour marquer les buts (…). Demain, nous aurons la possibilité de marquer. Ce qui est important, c’est gagner ce match. Gagner, ça sera bien et ça nous fera avancer’’, a-t-il déclaré.



‘’Gagner nous donnera espoir pour pouvoir bien préparer le match contre l’Equateur. Demain, les attaquants auront de l’efficacité’’, a promis le technicien sénégalais.



Le Qatar, battu par l'Equateur à l'ouverture de la Coupe du monde, 0-2, va rencontrer le Sénégal pour son deuxième match.



Les Lions du Sénégal, pour leur part, ont été défaits sur le même score par les Pays-Bas, lors de leur première rencontre.



Dans ces conditions, le match Qatar-Sénégal s’annonce comme une rencontre décisive pour la qualification au deuxième tour de la Coupe du monde.





