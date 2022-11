Kalidou Koulibaly : ’’Nous allons tout donner face au Qatar’’ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Kalidou Koulibaly : ’’Nous allons tout donner face au Qatar’’ Publié le jeudi 24 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Kalidou Koulibaly, capitaine de l`équipe du Sénégal

Tweet

Doha - Le Capitaine de l'équipe du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a assuré, jeudi, que les Lions vont ‘’tout donner'' face au Qatar pour ‘’continuer à rêver et faire rêver les Sénégalais''.



'’Le match de demain sera difficile. Nous n’avons pas droit à l’erreur. Une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans. Nous allons tout donner demain sur le terrain pour continuer à rêver et faire rêver les Sénégalais. Nous allons tout faire pour ne pas décevoir les Sénégalais’’, a-t-il dit.



Kalidou Koulibaly qui s’exprimait en conférence de presse d’avant match a soutenu que les Lions ‘’seront prêts'' face au Qatar.



Revenant sur le revers subi lundi face au Pays-Bas, le défenseur de Chelsea (élite angalaise) a indiqué que la défaite a été ‘’difficile à digérer’’.



‘’En 2018, nous avons gagné le premier match. Avec une défaite, nous sommes dos au mur ; c’est là où on va voir les vrais Lions. Nous savons que nous sommes capables de prendre six points sur les deux matchs. Nous savons que ça va être difficile’’, a poursuivi Koulibaly.



Selon lui, les Lions vont faire ‘’tout pour gagner'' le Qatar, invitant ses partenaires à rester concentrés sur la rencontre.



Le Qatar, battu par l'Equateur à l'ouverture de la Coupe du monde, 0-2, va rencontrer, vendredi, à 13h GMT le Sénégal pour son deuxième match.



Les Lions du Sénégal, pour leur part, ont été défaits sur le même score par les Pays-Bas, lors de leur première rencontre.



Dans ces conditions, le match Qatar-Sénégal s’annonce comme une rencontre décisive pour la qualification au deuxième tour de la Coupe du monde.







BHC/OID