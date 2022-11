Arbitre Sénégal-Qatar : Le très célèbre Mateu Lahoz au sifflet - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Arbitre Sénégal-Qatar : Le très célèbre Mateu Lahoz au sifflet Publié le jeudi 24 novembre 2022 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

L`arbitre Espagnol, Antonio Mateu Lahoz

Tweet

Connu et reconnu par le grand public européen et même mondial, l’Espagnol, Antonio Mateu Lahoz, a été choisi par la Fifa pour arbitrer le match Qatar-Sénégal. Comptant pour la 2e journée du Groupe A, cette rencontre est prévue ce vendredi à 13h 00 Gmt.



A 45 ans, celui qui a dirigé 35 matchs de Ligue des Champions dont une finale, n’est plus à présenter par son style assez particulier d’officier ses matchs en usant d’une certaine autorité parfois débordante qui le fait souvent sortir de son match.



D’ailleurs le mois dernier en Liga, il a été la vedette du match entre Cadix et le Betis qui s’était soldé par un triste 0-0, et a fait polémique en Espagne. En cause, le carton rouge qu’il a adressé à Sergio Canales. Une première de sa carrière, à 31 ans, pour ce dernier, en 360 matchs. Et selon Marca, les dernières révélations de la presse espagnole sur cette expulsion sont troublantes. El Larguero a dévoilé la discussion qu’auraient eue les deux hommes et qui a mené à l’expulsion. «Pourriez-vous donner une minute de plus ?», aurait demandé le milieu de terrain à l’arbitre de la rencontre. «Si tu continues à me parler, je t’expulse», aurait alors rétorqué l’homme de terrain. «Si je ne peux pas parler, ne me posez plus de questions personnelles», lui aurait confié Canales. C’est cette dernière phrase qui aurait conduit à son expulsion par l’arbitre de la rencontre.



Habitué des grands rendez-vous nationaux comme internationaux, il était présent lors du Mondial en Russie, en 2018, et avait eu à arbitrer deux rencontres en phase de groupes : Danemark-Australie et Islande-Croatie.



Pour ce Qatar-Sénégal prévu au même Stade Al Thumama, Mateu Lahoz sera assisté par ses compatriotes Pau Cebrián et Roberto Diaz. Le Péruvien Kevin Ortega sera le quatrième arbitre. A la Var on aura aussi des Espagnols, avec Alejandro Hernández Hernández et Ricardo de Burgos Bengoetxea.