60è anniversaire de la BCEAO: un symposium international sur les défis des banques centrales “dans un monde en mutation“ ouvert à Dakar - adakar.com

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) célèbre, ce jeudi 24 novembre 2022, son 60e anniversaire autour d’un symposium international sur le thème : "Les Banques Centrales dans un monde en mutation".



L’événement de dimension internationale s’est ouvert au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), à Dakar (Sénégal) en présence du Premier ministre du Sénégal, Amadou Bâ, représentant le président Macky Sall, du Vice-Président de la Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, du Gouverneur de la Banque Centrale, Jean-Claude Kassi Brou ainsi que de nombreux invités venus des huit pays membres de l’UEMOA et au-delà.



Délivrant le message du chef de l’État sénégalais Macky Sall, le Premier ministre Amadou Bâ dira que cette rencontre est "une opportunité d’échanger sur les défis que doit relever notre Banque Centrale commune pour demeurer un acteur clé au service du développement économique et social de nos pays".



Le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné s’est réjoui, pour sa part, de la tenue de ce symposium qui est de nature à apporter des réponses pertinentes aux défis auxquels font face les banques centrales. "Ce symposium en créant une opportunité de réflexion féconde sur les défis de la politique monétaire vient donc à son heure pour contribuer à l’éclairage des décisions face aux nombreuses préoccupations de premier plan qui se posent", a indiqué le vice-président de la Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné.



Pour l’ancien Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), "la période que nous traversons est marquée par un certain nombre de mutations d’ordre technologique d’abord, mais aussi par de fortes inquiétudes sécuritaires et climatiques. Et il en découle des ruptures dans l’activité économique et dans le comportement des populations".



Au total, ce sont près de 150 participants venus d’un peu partout à travers le monde qui prennent part à ce cadre d’échanges dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la BCEAO. "Les Participants à ce symposium proviennent d’horizons géographiques divers. Ils sont près de 150 à avoir répondu à notre invitation malgré leur agenda très chargé en cette période de fin d’année. (...) Aujourd’hui, il s’agit de tourner le regard vers l’avenir au vu des nombreux défis actuels. C’est l’objectif de ce symposium", a déclaré Jean-Claude Kassi Brou dans son allocution.



Le programme du symposium est ainsi décomposé en plusieurs sessions abordant successivement « Politique monétaire et gestion des chocs », « Stabilité financière, vulnérabilités et risques émergents » et « Digitalisation et inclusion financière : quels leviers pour une utilisation accrue des services financiers ? ».



Le programme est clôturé par un panel présidé par Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)





Makhtar C.