Coupe du Monde 2022 : le Cameroun chute d'entrée face au réalisme froid de la Suisse

Les Lions indomptables débutaient leur Mondial ce matin face à la Suisse. Dominateurs en première période, les hommes de Rigobert Song ont été cueillis à froid par l'efficacité suisse (1-0).



Coup d’envoi des matches du groupe G de cette Coupe du Monde 2022. En attendant l’entrée en lice des favoris brésiliens face à la Serbie (20h), le Cameroun d’Eric Maxim Choupo-Moting affrontait la Suisse de Xherdan Shaqiri. Sans surprise, l’attaquant du Bayern Munich était le fer de lance des Lions indomptables, aux côtés du Lyonnais Karl Toko Ekambi et du joueur de Brentford Bryan Mbeumo. En défense, les joueurs de Rigobert Song misaient fort sur Franck Zambo Anguissa, excellent avec le Napoli, et leur gardien André Onana. En face, les Helvètes avaient aussi de quoi espérer un bon résultat avec le Monégasque Breel Embolo (7 buts en L1), Shaqiri, Xhaka, Akanji et le bourreau de Kylian Mbappé en 2021, Yann Sommer.