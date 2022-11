Infirmerie des Lions : Abdou Diallo apte, Kouyaté forfait contre le Qatar - adakar.com

News Sport Article Sport Infirmerie des Lions : Abdou Diallo apte, Kouyaté forfait contre le Qatar Publié le jeudi 24 novembre 2022 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Abdou Diallo, défenseur sénégalais

Tous deux sortis sur blessure face aux Pays-Bas (0-2) pour le premier match du Sénégal à la Coupe du monde 2022 lundi, Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté ont connu des fortunes diverses. Le défenseur du Rb Leipzig souffre d’une simple gêne à la cuisse et que son état s’est déjà considérablement amélioré. Dans un communiqué, «la Fédération sénégalaise de football informe le public que, suite à la sortie des joueurs, Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté, lors du match Sénégal vs Hollande du 21 novembre, les examens cliniques faits ce jour ont révélé les résultats suivants : le joueur Abdou Diallo est sorti suite à des crampes musculaires. Il a suivi un circuit de récupération ce jour et pourra reprendre les entraînements dès ce mercredi». D’ailleurs, quelques heures après cette défaite cruelle, Abdou Diallo a fait savoir sur son compte Twitter que ce n’est pas ce revers enregistré contre les joueurs des Louis Van Gaal qui va les déstabiliser. «Le combat ne fait que commencer», a-t-il publié.



Quant à Cheikhou Kouyaté, omniprésent dans l’entrejeu face aux Bataves, il sera forfait pour le prochain match de la phase de groupe contre le Qatar vendredi, et aussi contre l’Equateur. «L’examen Irm a révélé une discrète inflammation musculaire au niveau de son ischio-jambier droit. Il sera donc probablement indisponible pour le prochain match du Sénégal», précise le communiqué.



Seuls les remplaçants présents à la séance d’hier

Notons que l’Equipe du Sénégal s’est entraînée, ce mardi après-midi, à Doha, au lendemain de sa défaite, contre les Pays-Bas. Seuls les remplaçants étaient présents à la séance sous la direction du coach adjoint, Régis Bogaert.

Le sélectionneur, Aliou Cissé, qui n’était pas sur place pendant les 15 premières minutes accordées aux médias, commence déjà à peaufiner sa stratégie pour le match de vendredi prochain contre le Qatar. Une rencontre qui devrait permettre aux Lions de se relancer. Avant l’autre choc contre l’Equa­teur.