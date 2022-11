Affaire Pape Alé Niang : Un gendarme arrêté pour les besoins d’enquêtes - adakar.com

Affaire Pape Alé Niang : Un gendarme arrêté pour les besoins d'enquêtes Publié le jeudi 24 novembre 2022



Pape Alé Niang placé en garde à vue

L’enquête liée à l’arrestation de Pape Alé Niang suite à la divulgation de l’enquête interne de la gendarmerie sur l’affaire Sweet Beauté connait un nouveau rebondissement. Puisque, faut-il le rappeler, au plus haut sommet de la gendarmerie, une « traque » d’éventuels éléments qui « compromettent » la sécurité publique, est lancée. Le journal « Le Quotidien » informe dans sa parution du jour qu’un pandore a été arrêté suite aux enquêtes à fond dans ce dossier pour retrouver la source du journaliste Pape Alé Niang.



Dans cette affaire, il est reproché à Pape Alé Niang de détenir des éléments ultra confidentiels de la gendarmerie ayant un rapport avec cette affaire de mœurs.



Le ministère public a visé les chefs d’appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés «secret» et propagation de fausses nouvelles.



Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, avait profité de sa conférence de presse, au lendemain de son audition du 03 novembre devant le doyen des juges Maham Diallo, pour railler Macky Sall. Pour Sonko, l’opposition est également bien renseignée sur les faits et gestes du chef de l’État.



Le maire de Ziguinchor avait brandi ce document estampillé confidentiel devant le bureau du Doyen du juge lors de son audition. D’après lui, le chef de l’État avait demandé si c’était l’unique copie. « Que nenni ! Il y en avait d’autres », révélait Ousmane Sonko.



« Ce rapport, on l’a versé dans ce dossier. Les conclusions sont sans appel et c’est pourquoi je crois que Macky Sall va avoir la surprise de sa vie, parce qu’il ne croit pas que nous détenons ce document », disait-il.



Ce qui fait dire à l’opposant Ousmane Sonko : « Ce que Macky Sall doit savoir, autant il est renseigné sur nous, autant on est renseigné sur lui. Même quand il prend son petit-déjeuner, on sait ce qu’il a mangé. Donc, il n’a qu’à arrêter ses gesticulations. »



Selon Ousmane Sonko, c’est ce rapport qui a occasionné le départ de Augustin Tine remplacé par le général Moussa Fall. Parce que le général Tine n’a pas suivi les orientations de Macky Sall lors de l’enquête »



