Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 23 novembre 2022
Publié le mercredi 23 novembre 2022





Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 23 novembre 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé, au nom de la Nation, ses encouragements aux Lions du Football, qui viennent d’entamer les phases finales de la Coupe du Monde de Football, qui se déroulent actuellement au Qatar.



Abordant les performances du système d’enseignement supérieur et de recherche, le Chef de l’Etat a magnifié les brillants résultats des candidats du Sénégal aux récents concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). Ce qui confirme la qualité des enseignants et du personnel académique et de recherche de nos universités.



Le Président de la République a ainsi félicité le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, les nouveaux agrégés, ainsi que toute la communauté universitaire.



Le Chef de l’Etat a demandé, dans le même élan, au Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’ouverture, dans les meilleures conditions, de la nouvelle université publique Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio, dont il procédera à l’inauguration du Campus le 1er décembre 2022 à l’occasion d’une cérémonie durant laquelle sera remis le Prix du CAMES pour la recherche.



Revenant sur la restructuration et la relance des activités de la Société nationale La Poste, le Président de la République a rappelé l’importance stratégique et le rôle fondamental de ce service public dans la vie économique et social du Sénégal.



A cet effet, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et aux ministres en charge des Finances et des Postes et Télécommunications, de prendre toutes les mesures idoines, en relation avec toutes les parties prenantes, afin d’accélérer le processus de restructuration de la Société nationale La Poste et la relance durable des activités techniques, économiques et financières de l’entité.



Le Président de la République a, enfin, invité le Premier Ministre à finaliser le Plan de Transformation de la Société nationale La Poste avant fin décembre 2022.



Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les dossiers suivants :



la qualité des constructions et de la prévention des effondrements de bâtiments: en demandant au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique d’engager, en relation avec le Ministre de l’Intérieur et le Ministre, auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de Proximité et de la Protection civile, l’exécution d’un Plan national de mise aux normes des bâtiments et édifices, conformément aux Codes de l’Urbanisme et de la Construction, et au dispositif de protection civile.



Le Chef de l’Etat a également demandé au Ministre de l’Intérieur et au Ministre chargé des Collectivités territoriales, de veiller, en rapport avec les Autorités administratives déconcentrées et les maires, au recensement consensuel et à la démolition concertée des bâtiments menaçant ruine.



le lancement et le suivi de la campagne de commercialisation agricole : en invitant le Premier Ministre et le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire à engager des concertations avec tous les acteurs impliqués (CNIA, associations de producteurs, Huiliers, Banques, exportateurs...), en vue d’assurer, sur la base du prix plancher du kilogramme d’arachide fixé, le bon déroulement et le suivi adéquat de la campagne de commercialisation arachidière, officiellement lancée le 21 novembre 2022.

Le Président de la République a notamment indiqué au Gouvernement la nécessité de maitriser les marchés et les circuits de commercialisation de l’arachide ; de faire une revue globale des crédits de campagne alloués aux producteurs et de bâtir des consensus durables entre les huiliers, les producteurs et les opérateurs.



la consolidation des efforts consentis en matière de couverture sanitaire universelle : en demandant au Gouvernement de veiller à la mise en œuvre optimale de la phase II du Programme d’appui à la couverture sanitaire universelle qui vient de bénéficier d’un important concours financier du Japon.



En outre, le Chef de l’Etat a rappelé la nécessité de finaliser l’évaluation des missions, de l’organisation, du fonctionnement, des activités et des systèmes de financement et de paiement de l’Agence de la Couverture Maladie universelle (ACMU) depuis sa création.

l’accompagnement de l’Etat aux personnes vivant avec un handicap : en demandant au Gouvernement d’accorder une attention spéciale à la situation des personnes vivant avec un handicap dans le cadre des politiques d’inclusion sociale et de solidarité nationale.



Le Président de la République a rappelé la nécessité d’une évaluation de l’application de loi d’orientation sociale et de la mise en œuvre du dispositif de la carte d’égalité des chances aux ayants droit recensés.



Le Chef de l’Etat a, enfin, invité le Premier Ministre à veiller à l’organisation de la Journée internationale des personnes handicapées, le 03 décembre, sur l’étendue du territoire national.



Au chapitre coopération et partenariats, le Chef de l’Etat a demandé aux ministres en charge de l’Energie et de l’Eau de faire le point au prochain Conseil des ministres sur les projets d’hydro-électricité et de dessalement d’eau de mer et d’en assurer une exécution diligente.



Sur son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil de sa participation les 14 et 15 novembre 2022, à Bali en Indonésie, au Sommet du G 20 lors duquel, il a réitéré son plaidoyer pour une place de l’Afrique dans cette instance internationale majeure.



Le Chef de l’Etat a aussi informé le Conseil de sa participation le 19 novembre 2022, à Djerba en Tunisie, au 18ème Sommet de la Francophonie.

Dans sa communication, le Premier Ministre a rendu compte :

de la réunion interministérielle sur les infrastructures ;

de la réunion de suivi des mesures de lutte contre la vie chère ;

de la séance de travail avec la délégation du WAPP (Système d’échanges

d’énergies électriques ouest africain).



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le Sommet du G20 à Bali, en Indonésie ;



Le Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion a fait une communication sur la situation du fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et l’état d’avancement du projet de construction des 38 centres de formation professionnelle.



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Monsieur Habib Léon NDIAYE, Administrateur civil, est nommé

Secrétaire général du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique ;



Monsieur Mayacine CAMARA, Économiste, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal» (CFS), en remplacement de Madame Fatima Sylla SAKHO ;



Monsieur Malick NDOYE, Ingénieur en Génie industriel, est nommé Directeur général de la Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal » (CFS), en remplacement de Monsieur Kibily TOURE appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Thierno Amadou SY, Journaliste, est nommé Directeur général de la Société nationale « Agence de Presse sénégalaise » (SN - APS), en remplacement de Monsieur Thierno Birahim FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou Saliou SOW, Spécialiste en Organisation et en Gestion de Projets, est nommé Directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), poste vacant ;



Monsieur Mbaye SARR, Inspecteur de l’Administration pénitentiaire, précédemment Inspecteur régional de l’Administration pénitentiaire de Dakar, est nommé Directeur de l’Ecole nationale d’Administration pénitentiaire, en remplacement de Madame Agnèce NDIOGOYE, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Moustapha NIANG, Ingénieur en Electromécanique, est nommé Directeur de la Mobilité et de la Circulation routière ;



Monsieur Yaya Samba NIANG, Ingénieur des Transports, est nommé Directeur des Transports routiers ;



Monsieur Mamadou Samba DIALLO, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur de la Planification et de la Régulation des Autoroutes;



Madame Mame Diarra Bousso DIAGNE, Ingénieur en Génie civil, est nommée Directeur de la Réglementation et du Suivi des Infrastructures routières ;



Monsieur Mamadou Moustapha COLY, Ingénieur des Travaux de Génie civil, est nommé Directeur des Stratégies de Désenclavement et de la Promotion de l’Intermodalité ;



Monsieur Mamadou DIA, Expert en Formulation et Suivi-Évaluation des Politiques publiques de Développement, est nommé Directeur des Transports ferroviaires, poste vacant ;



Monsieur Mamadou NDAO, Ingénieur en Statistiques, précédemment Directeur du Suivi / Évaluation à l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), est nommé Secrétaire général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), en remplacement de Monsieur Mactar DIAGNE.





Fait à Dakar le 23 novembre 2022



Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises, Porte-Parole du Gouvernement



Abdou Karim FOFANA