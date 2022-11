Sénégal: bataille médiatique autour de la retransmission des matchs de la Coupe du monde - adakar.com

News Sport Article Sport Sénégal: bataille médiatique autour de la retransmission des matchs de la Coupe du monde Publié le mercredi 23 novembre 2022 | RFI

Premier match du Sénégal contre les Pays-Bas

Doha, le 21 novembre 2022 - Les Lions de la Téranga ont disputé leur premier match de la Coupe du monde Qatar 2022 contre les Pays-Bas. Tweet

Depuis des mois, le groupe de presse privé Emedia Invest s’oppose à la radio télévision publique sénégalaise. La RTS a en effet obtenu l’exclusivité des droits pour la diffusion en clair de 28 matchs de la Coupe du monde 2022 de football, en vertu d’un contrat avec l’opérateur togolais New World TV, détenteur des droits de distribution de la compétition en Afrique de l’Ouest. Un accord contesté par Emedia. Le régulateur de l’audiovisuel menace.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Écran noir quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre Sénégal - Pays Bas, lundi 21 novembre : le signal d’ITV a été brusquement coupé, avant d’être rétabli à l’issue du match. La chaîne privée avait décidé de le diffuser. Une retransmission « illégale » selon le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel. Dans un communiqué, le CNRA souligne que « sur le territoire sénégalais, les droits exclusifs –dits- « free to air » radio et TV reviennent à la RTS ».