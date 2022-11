Procès du 28-Septembre 2009 en Guinée: Claude Pivi nie en bloc toute implication - adakar.com

En Guinée avait lieu ce mardi le 22ème jour d’audience du procès du massacre du stade de Conakry, le 28 septembre 2009. Claude Pivi était alors ministre en charge de la Sécurité présidentielle et l'un des piliers du régime. Face au tribunal, il a nié avoir été au stade de Conakry ce jour-là.



Carrure imposante et mine renfrognée, Claude Pivi était un membre influent du régime de Moussa Dadis Camara. Rien qu’évoquer son nom dans les rues de Conakry incite la stupeur : « Grand CO », pour les intimes, était craint de tous.



Des victimes du massacre du 28 septembre 2009, quand plus de 150 personnes ont été tuées par les forces de l’ordre guinéennes lors d’un meeting de l’opposition, ont déclaré l’avoir vu au stade avec ses hommes, rapporte notre correspondant à Conakry,Matthias Raynal.