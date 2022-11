Coupe du monde Qatar 2022: la Fédération sénégalaise de football annonce le forfait de Cheikhou Kouyaté pour le match contre le Qatar, vendredi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde Qatar 2022: la Fédération sénégalaise de football annonce le forfait de Cheikhou Kouyaté pour le match contre le Qatar, vendredi Publié le mardi 22 novembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Football: Les Lions du Sénégal sont en stage à Saly

Saly, le 03 septembre 2014- Les Lions du Sénégal sont en stage à Saly pour préparer la réception de l`Égypte et le déplacement au Botswana pour le compte des éliminatoires de la CAN 2015. Photo: Cheikhou Kouyaté Tweet

La Fédération Sénégalaise de Football informe le public que suite à la sortie des joueurs Abdou Diallo et Cheikhou Kouyate lors du match Sénégal vs Hollande du 21 novembre, les examens cliniques faits ce joueront révélé les résultats suivants : Le joueur Abdou Diallo est sorti suite à des crampes musculaires. Il a suivi un circuit de récupération ce jour et pourra reprendre les entraînements dès ce mercredi.



S'agissant du joueur Cheikhou Kouyaté, l'examen IRM a révélé une discrète inflammation musculaire au niveau de son ischio-jambier droit. Il sera donc probablement indisponible pour le prochain match du Sénégal.



Fait à Doha, Mardi 22 novembre 2022