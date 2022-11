Coupe du monde. Première grosse sensation, l’Argentine de Lionel Messi battue par l’Arabie saoudite - adakar.com

Coupe du monde. Première grosse sensation, l'Argentine de Lionel Messi battue par l'Arabie saoudite
Publié le mardi 22 novembre 2022 | Ouest France

© Autre presse par DR

L`équipe nationale d`Arabie saoudite

Scénario fou sur la pelouse du Lusail Iconic Stadium ! Alors que l’Argentine menait à la pause grâce à un penalty de Lionel Messi, l’Arabie saoudite a complètement renversé la vapeur au retour des vestiaires et infligé une incroyable défaite à l’Albiceleste, citée parmi les favorites de la Coupe du monde et dos au mur dans le groupe C.



