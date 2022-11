Mondial 2022 : Les lions privés de Kouyaté contre le Qatar et l’Equateur - adakar.com

Au-delà de la défaite (0-2) concédée face aux Pays-Bas, les Lions ont perdu deux cadres lors de la rencontre. Abdou Diallo a subi une blessure musculaire, et on n’en sait pas encore plus sur la durée de son indisponibilité. Cheikhou Kouyaté risque de ne pas jouer les deux prochains matchs des Lions.



L’international sénégalais souffre d’une déchirure de la cuisse droite contrairement à ce que le sélectionneur national avait annoncé hier en conférence de presse. « Diallo, je pense qu’il s’agit d’un « problème musculaire. Quand à Kouyaté, il a été touché à la cheville. Mais j’attends de les voir avant de prendre une décision suite à leur blessure. » Après donc des examens, Kouyaté devrait être forfait contre le Qatar et l’Equateur.



