Les Lions se focalisent sur leur match contre le Qatar Publié le mardi 22 novembre 2022

© Autre presse par DR

Naples Kalidou Koulibaly, l’international sénégalais

Qatar - Après leur défaite face aux Pays-Bas, les joueurs sénégalais veulent se concentrer sur leur prochaine rencontre contre le Qatar, pays hôte du Mondial et battu en match d’ouverture par l’Equateur.



‘’Nous savons que ça va être difficile. Il y aura deux finales à disputer. À commencer par le Qatar vendredi prochain, nous allons tout faire pour gagner ce match. Ensuite, nous verrons pour l’Équateur. Il faut prendre match par match’’, a déclaré le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly.



Pour le milieu de terrain Nampalys Mendy, les matchs contre le Qatar et l’Equateur seront ‘’deux finales’’ à jouer.



‘’Tout peut changer d’un match à l’autre. Je crois qu’il faudra rester concentré du début jusqu’à la fin’’, a dit Nampalys Mendy, qui invite ses partenaires à ‘’garder la tête haute et rester confiants’’.

‘’C’est la seule solution, si nous voulons faire des résultats’’, a ajouté le joueur de Leicester (élite anglaise).



Pour Idrissa Gana Guèye, les Lions sont ‘’conscients’’ de leur qualité de jeu.



‘’Il reste deux matchs et ce sont des finales. Ce sera important pour la suite et nous avons à cœur de bien les préparer. D’abord, il y a le match face au Qatar. Nous allons revoir le match contre les Pays-Bas. Mais nous retenons l’aspect positif’’, a déclaré le milieu d’Everton (élite anglaise).



Le Sénégal s'est incliné devant les Pays-Bas, 0-2, lundi, pour la première journée de la poule A. Sans son leader d'attaque, Sadio Mané, qui a déclaré forfait, les Lions ont fait jeu égal avec les Oranje avant de céder dans les dernières minutes de la rencontre, grâce à deux buts opportunistes de l'adversaire.



C'est d'abord Gakpo qui a marqué le premier but néerlandais à la 84e minute en profitant d'une sortie manquée du portier sénégalais pour reprendre de la tête un ballon de Frenkie De Jong.



Alors que les Lions avaient mis toutes leurs forces dans la bataille pour revenir au score, ils seront punis par un contre mené par Depay et conclu par Klaassen dans les arrêts de jeu.



Les Pays-Bas, avec ce résultat, rejoignent l'Equateur en tête de la poule A avec 3 points respectivement et la même différence de buts, soit plus 2.





BHC/OID