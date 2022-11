Après le Burkina Faso et le Bénin, Lagazel ouvre un atelier de production de kits solaires au Sénégal - adakar.com

En partenariat avec le Centre de Formation, d’Application et d’Incubation aux Métiers des Energies Renouvelables PROMESS, le fabricant français de lampes et stations solaires résidentielles a annoncé l’ouverture d’une unité de production à Thiès au Sénégal qui permettra de fabriquer 5 000 produits par mois.



Lagazel a annoncé l’ouverture d’un nouvel atelier de fabrication de ses lampes et stations solaires. Après le Burkina Faso en 2016 et le Bénin en 2021, l’entreprise française se lance cette fois au Sénégal avec une ligne de production réalisée en partenariat avec le Centre de Formation, d’Application et d’Incubation aux Métiers des Energies Renouvelables PROMESS. Son choix d’implantation a été motivé par les opportunités de marché, mais aussi par les contraintes logistiques et douanières qui limitaient l’approvisionnement du pays depuis ses autres ateliers ouest-africains.