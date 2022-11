Mondial 2022: Battu d’entrée par les Pays-Bas, Aliou Cissé s’estime coupable - adakar.com

Mondial 2022: Battu d'entrée par les Pays-Bas, Aliou Cissé s'estime coupable
Publié le mardi 22 novembre 2022

© aDakar.com par FSF

Aliou Cissé a signé un nouveau contrat à la tête de l`équipe nationale du Sénégal

Pour la première fois en trois participation à la coupe du monde (2002, 2018 et 2022, le Sénégal a perdu son premier match d’entrée ce lundi face aux Pays-Bas (2-0). Le sélectionneur Aliou Cissé s’estime déjà coupable.



« C’était un match de très haut niveau avec de l’intensité. Maintenant c’est à nous de nous préparer pour le deuxième match. Je suis peut-être le coupable parce que je suis l’entraîneur. Quand on perd on dit que c’est l’entraîneur. Le football c’est l’efficacité, quand on ne marque pas on peut pas gagner. Nous allons y travailler. Gagner ce match nous mettait dans le bon sens, dans la meilleure façon mais ce n’est pas le cas. Le fait d’avoir perdu ce match peut nous motiver, tout n’a pas été mauvais, c’est à nous de rectifier . Le deuxième est but anecdotique. On est déçus, les garçons ont beaucoup donné et on méritait au moins un point sur ce match », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match



Dans des propos rapportés par nos confrères de Igfm, Cissé a indiqué que le prochain match contre le Qatar prévu vendredi, sera très déterminant pour la suite de la compétition.