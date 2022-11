Au Sénégal, le défi de la construction de nouvelles églises - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Sénégal, le défi de la construction de nouvelles églises Publié le mardi 22 novembre 2022 | africa.la-croix.com

© aDakar.com par SB

Des milliers de fidèles ont pris part au pèlerinage marial de Poponguine

Poponguine, le 22 mai 2018 - La 130e édition du pèlerinage marial de Poponguine a vécu. Cette année encore, des milliers de fidèles catholiques ont répondu à l`appel. Le thème de cette année est: “Ö Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur !“. Tweet

Au Sénégal, les catholiques représentent un peu plus de 5 % des 17 millions d’habitants. Leur nombre en croissance constante induit la nécessité de construire de nouvelles églises ou d’en rénover d’autres. Pour ce faire, de nombreuses paroisses s’organisent humainement et financièrement.

Au Sénégal, le besoin de construction ou de réhabilitation d’églises est constant en raison du nombre croissant de fidèles. Pour répondre à cette exigence, les catholiques multiplient les stratégies pour matérialiser leurs ambitions de trouver des lieux de culte plus adaptés.



C’est le cas des paroissiens de l’église Sainte-Angèle de Kounoun, dans la banlieue de Dakar, en fondation depuis le 14 août 2021. La chapelle devenue très exiguë, les fidèles ont décidé de faire construire une autre dans un endroit plus adapté. D’un coût évalué à 120 millions FCFA, les travaux de ce lieu de culte de 900 places avancent bien. « Avec 40 millions FCFA, on a presque fait la moitié. On a fini les fondations et même l’élévation, explique le père Alfred Wally Sarr, administrateur de l’entité. Il nous reste maintenant les bordures pour continuer vers la charpente ».