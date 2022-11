CdM 2022 : l’Angleterre atomise l’Iran - adakar.com

News Sport Article Sport CdM 2022 : l’Angleterre atomise l’Iran Publié le lundi 21 novembre 2022 | footmercato.net

CdM 2022 : l`Angleterre atomise l`Iran

Après un match d'ouverture d'un niveau affligeant, la Coupe du Monde 2022 proposait, pour sa deuxième tentative, la mise en route d'un des prétendants à la victoire finale, l'Angleterre. Demi-finaliste du Mondial 2018, finaliste de l'Euro 2020, la sélection des Three Lions doit forcément être considérée comme un candidat sérieux au titre. Il fallait commencer par vaincre l'Iran, sélection lestée d'un contexte politique pesant. Le début de match était marqué par de nombreuses interruptions, la faute à deux équipes particulièrement agressives. Cela jouait même un tour à l'Iran et à son gardien Beiranvand touché dans un choc tête contre tête avec son propre défenseur Majid Hosseini. Après un long moment, et malgré les soins du staff médical, Beiranvand était obligé de céder sa place.