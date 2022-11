Ziguinchor : l’Economie sociale et solidaire au menu d’un forum - adakar.com

Un forum sur le thème "Économie sociale et solidaire : vecteur d'inclusion socio-économique des terroirs", s'est ouvert, lundi, à Ziguinchor (sud), à l'initiative du ministère de l'Economie sociale et solidaire, a constaté l'APS.



Dénommé “ZIG'ESS”, ce forum est organisé à l'occasion de la quinzaine nationale de l'Économie sociale et solidaire.



"Le sens de la quinzaine de l'économie sociale et solidaire initiée par mon département en rapport avec les représentants de l'État vise à engager le dialogue avec les acteurs pour tenter d'apporter des réponses concrètes à leurs questionnements", a expliqué la ministre de l'Economie sociale et solidaire, Victorine Ndeye.



Le gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf, des entrepreneurs, des organisations de femmes, des producteurs, des jeunes et des élus locaux, ont pris part à la manifestation.



Victorine Ndeye a fait savoir que le forum sur l'Economie sociale et solidaire sera organisé dans toutes les régions du pays.



"Ce forum nous permettra de discuter en profondeur, de faire un diagnostic de la situation actuelle et de prendre des résolutions fermes allant dans le sens de la structuration, de la formalisation du financement et de l'accompagnement des acteurs de l'Economie sociale et solidaire", a ajouté la ministre.



Elle a rappelé que l'Economie sociale et solidaire vise à renforcer la résilience de l'élan de développement engagé par le Sénégal, en dépit des chocs exogènes, par une meilleure organisation des acteurs qui s'activent dans les différents secteurs pour promouvoir notre souveraineté économique.



"Le Sénégal a l'occasion d'éprouver des modèles novateurs de développement de ses terroirs à travers l'Economie sociale et solidaire", a soutenu Victorine Ndeye.



Pour cela, a-t-elle expliqué, "il est important de renforcer les capacités des acteurs impliqués par une approche méthodologique qui prend en compte la structuration des chaînes de valeur".



"L'Économie sociale et solidaire offre une réponse à la fois sociale, économique démocratique, citoyenne et écologique et encadre les modes de production que nous impose notre temps", a dit la ministre.



"La Casamance a connu par le passé d’importants troubles, mais elle reste une terre d’hommes et de femmes engagés, travailleurs et maîtres de leur destin. Ce qui leur donne la force de contribuer avec abnégation à la réalisation des politiques mises en œuvre par l’Etat pour améliorer l’économie de la région et gagner le pari de la mobilité des personnes et des biens", a-t-elle fait valoir.



Les différents intervenants ont évoqué les potentialités de la région de Ziguinchor, sollicitant des financements pour mieux entreprendre.



Le Professeur Abdou Salam Fall du Laboratoire de recherches sur les transformations économiques et sociales (LARTES) de l'UCAD, a mis l'accent sur les concepts liés à l'Economie sociale et solidaire et les perspectives offertes aux acteurs.



