Sénégal-Pays Bas à 16H00 : Presser les ORANJES !

Sénégal-Pays Bas à 16H00 : Presser les ORANJES ! Publié le lundi 21 novembre 2022

Sénégal-Pays Bas à 16H00 : Presser les ORANJES !

Débuter le Mondial qatari face à l’une des meilleures équipes d’Europe du moment et sans son maître à jouer, Sadio Mané, c’est le gros défi que Aliou Cissé et ses hommes devront relever contre les Pays-Bas, ce lundi (16h Gmt). Un premier choc qui a l’allure d’une «finale» et qui nous réserve de sacrés duels. Morceaux choisis.



Youssouf Sabaly-Denzel Dumfries

Jouera ou jouera pas ? Sera-t-il titulaire contre le Sénégal ce lundi ? C’est la grosse interrogation concernant Denzel Dumfries. Touché au genou avec l’Inter, le latéral-piston droit des Pays-Bas est en effet incertain pour ce premier choc de la Poule A entre Oranje et Lions.



Mais Denzel Dumfries, qui tient à ne pas rater ce match, dit s’être rétabli tout en espérant voir son coach cocher son nom dans le onze de départ contre les champions d’Afri­que.



Le joueur de 26 ans va bien et s’est dit prêt à tenir sa place contre le Sénégal. «Même pas de petits soucis. Et je peux juste être dans le onze de départ lors du premier match contre le Sénégal, je me sens juste en forme. J’irai à l’hôpital pour un scanner plus tard, pour lever toute incertitude, mais je ne m’attends à rien de fou», avait-il tenté de rassurer. La balle est dans le camp de Van Gaal qui devra décider si on aura droit à un duel avec le défenseur de Betis Seville, Youssouf Sabaly. Car le premier duel devait plutôt concerner les deux rivaux de l’Ac Milan et de l’inter. Aux dernières nouvelles, Ballo Touré qui tenait la corde devant le néo-Lion, Ismail Jakobs qui ne sera pas lui aussi de la partie à cause d’un problème administratif, serait forfait pour le premier match. Au finish, le sélectionneur devrait se tourner vers Youssouf Sabaly, longtemps utilisé à gauche pour dépanner le couloir. Ce qui promet un vrai duel.



Gana Guèye-Frenkie De Jong

Il est le chouchou de Van Gaal dans l’entrejeu des Oranje. D’ailleurs, le sélectionneur des Pays-Bas a fait tout dernièrement un beau témoignage sur son milieu de terrain. «Quand Frenkie De Jong joue avec le Barça, à la place de Busquets, il est le meilleur sur le terrain», a-t-il expliqué. Suffisant pour mesurer l’importance de ce pivot et dont son rayonnement pourrait perturber le jeu médian des Lions.



Du coup, il faudra empêcher De Jong de rayonner. Et Gana Guèye est tout trouvé pour le gêner à accomplir la mission que Van Gaal assigne à sa pointe basse. Alerte au marquage et n’hésitant à monter sur son vis-à-vis et à le prendre à la gorge à travers un pressing haut, le milieu d’Everton, fort de son expérience, ferait un bon profil de l’emploi.



Boulaye Dia-Virgil Van Dijk

En matière de puissance athlétique, on n’est pas loin du «David contre Goliath», tellement Virgil Van Dikk impressionne de par son gabarit (1,93m ; 92kg) pour ne pas dire ses qualités athlétiques qui font de lui le patron de la défense des Hollandais. Mais l’ancien coéquipier de Sadio Mané devra faire preuve de prudence face à un Boulaye Dia qui est en pleine bourre avec son club. Suffisant pour expliquer le genre de match dont on aura droit ce lundi, au Al Thumama Stadium.



Koulibaly-Depay : duel différé ?

Convoqué avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde 2022, malgré une blessure, Memphis Depay devrait être absent pour le premier match contre le Sénégal. Ce qui n’est pas pour plaire à l’attaquant du Barça. En effet, son sélectionneur a annoncé, vendredi dernier, qu’il ne le fera pas jouer titulaire lors du premier match, face aux champions d’Afrique.



«Ça se passe bien. Je travaille et je me sens en forme. Je me suis entraîné très dur ces dernières semaines. C’était difficile d’entendre que je ne serai pas titulaire (contre le Sénégal). Mais tout a une raison, et l’entraîneur a une vision avec l’équipe», a déclaré Depay.



Mais à l’entendre parler, il est possible que son coach le fasse entrer en cours de jeu. Evidemment cela dépendra de la tournure du match. Et si cette entrée en jeu se confirmait, le capitaine sénégalais, Kalidou Koulibaly, ne va pas chômer, car il va forcément retrouver sur son chemin le Barcelonais en position de deuxième attaquant. Suffisant pour s’attendre à une confrontation spectaculaire.



Par Hyacinthe DIANDY – hdiandy@lequotidien.sn – (Envoyé spécial au Qatar)