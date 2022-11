Mondial 2022 : Forfait, Sadio Mané s’adresse pour la première fois aux Lions et aux Sénégalais - adakar.com

Sadio Mané sort de son mutisme. Depuis son forfait pour la Coupe du Monde 2022 pour cause de blessure, il n y’a eu aucune communication officielle de la part de l’attaquant du Bayern Munich. Sur son compte Instagram, il a donné des nouvelles de son état de santé mais il aussi a adressé un message à ses coéquipiers et aux sénégalais.



« Ce lundi, notre cher pays va entrer en lice dans la Coupe du Monde, Qatar 2022. Je suis sûr que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale. Je suis aussi persuadé que tous les Sénégalais seront devant le petit écran pour supporter et encourager notre vaillante équipe nationale. Comme tous les inconditionnels de la Tanière, je suis convaincu que mes coéquipiers vont se battre comme un seul homme et comme ils ont l’habitude de le faire afin d’honorer notre cher Sénégal », a-t-il écrit sur son compte visité par Senego.