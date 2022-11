Le Sénégal attaque la Coupe du monde sans Mané mais sans complexe - adakar.com

Le Sénégal attaque la Coupe du monde sans Mané mais sans complexe
Publié le lundi 21 novembre 2022 | RFI

Le Sénégal débute sa troisième Coupe du monde, la deuxième d’affilée, ce 21 novembre 2022 à Doha, face aux Pays-Bas. Malgré le forfait de leur attaquant-vedette Sadio Mané, les champions d’Afrique assurent aborder ce Mondial 2022 sans complexe.



De notre envoyé spécial à Doha,



« J’en suis à ma cinquième compétition : trois CAN et deux Coupes du monde. Et en tant que joueur, j’ai également disputé une Coupe du monde. Je suis le seul technicien africain à avoir cette chance-là. » Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, affiche sa sérénité avant le premier match des Lions dans le groupe A du Mondial 2022, ce 21 novembre à Doha, face aux Pays-Bas.