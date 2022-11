Coupe du monde Qatar 2022 : les Lions de la Teranga démarrent leur compétition, ce lundi, par les Pays-Bas - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde Qatar 2022 : les Lions de la Teranga démarrent leur compétition, ce lundi, par les Pays-Bas Publié le lundi 21 novembre 2022 | aDakar.com

© aDakar.com par FSF

Séance d`entraînement des Lions au Stade international du Caire

Le Caire, le 24 mars 2022 - Les Lions de la Teranga ont effectué, ce jeudi 24 mars 2022, une séance d`entraînement au Stade international du Caire en prélude au match aller contre l`Égypte, vendredi. Tweet

Les Lions de la Teranga font leur entrée en matière dans la Coupe du monde Qatar 2022, ce lundi 21 novembre 2022.



Les Champions d’Afrique en titre sont la première nation africaine à se lancer dans cette compétition qui se tient pour la première fois dans un pays du Golf.



A 16 heures, les hommes du sélectionneur Aliou Cissé, sans leur meilleur atout, Sadio Mané, blessé et forfait, vont en découdre avec les Pays-Bas.



Dans cette compétition, les Lions de la Teranga ont pour objectif de sortit d’abord des poules et ensuite d’aller le plus loin possible dans la compétition.



Pour atteindre cet objectif, les Lions devront sortir de la confrontation du jour avec un résultat positif pour ne pas se laisser distancer par l’Equateur, vainqueur, dimanche, du Qatar 2-0, lors du match d’ouverture de la compétition.



Makhtar C.

Articles associés Autre presse

Sénégal-Pays-Bas, compos probables, heure et diffuseurs