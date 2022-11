Sénégal : l’incertitude Ismail Jakobs, Sadio Mané remplacé - adakar.com

Le latéral gauche monégasque, Ismail Jakobs, n'a pas encore obtenu le changement de nationalité et ne devrait pas être sur la feuille de match, lundi, pour le premier match du Sénégal à la Coupe du monde face aux Pays-Bas (17 h). À noter que Sadio Mané, forfait, est remplacé numériquement par Moussa Ndiaye.



Après le problème Sadio Mané, forfait en raison d'une opération au genou, le Sénégal se trouve confronté à un autre pépin : Ismail Jakobs, le Monégasque, n'a pas encore obtenu le feu vert de la FIFA pour disputer la Coupe du monde. Né à Cologne d'une mère allemande et d'un père sénégalais, il attend donc son changement de nationalité sportive et ne sera pas sur la feuille contre les Pays-Bas, lundi (17 h).