Coupe du monde : le Sénégal rêve de casser le plafond de verre des équipes africaines

Coupe du monde : le Sénégal rêve de casser le plafond de verre des équipes africaines Publié le lundi 21 novembre 2022 | France 24

© aDakar.com par DR

Remise du drapeau national aux Lions par le chef de l`État

Doha, le 20 novembre 2022 - Le président Macky Sall a procédé, ce dimanche, à Doha, à la remise du drapeau national aux Lions de la Téranga engagés pour la Coupe du monde Qatar 2022. Tweet

En 2002, le Sénégal participait pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde. Une édition organisée en Corée et au Japon où les Lions avaient surpris le monde entier en battant les champions du monde français lors du match d’ouverture et en terminant leur parcours historique en quarts de finale. Deux décennies plus tard, le Sénégal ambitionne de devenir la première équipe africaine à se hisser dans le dernier carré d’un Mondial.



Février 2022. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de football du Sénégal soulève un trophée en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Une performance qui a rendu fier tout un peuple mais qui n’est pas encore comparable dans les cœurs de beaucoup de Sénégalais à ce qu’on appelle dans l’univers médiatique local : "l’épopée de 2002". La Coupe du monde au Qatar qui commence lundi 21 novembre pour les Lions de la Teranga peut permettre à cette génération de changer cela.