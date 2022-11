Coupe du monde Qatar 2022 - Sadio Mané: “je suis sur que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale“ - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe du monde Qatar 2022 - Sadio Mané: “je suis sur que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale“ Publié le dimanche 20 novembre 2022 | aDakar.com

Sadio Mané

À quelques heures de l’entrée en lice des Lions de la Téranga du Sénégal dans la Coupe du monde Qatar 2022, Sadio Mané, déclaré forfait pour la compétition, a adressé un message aux Sénégalais et à ses coéquipiers.



Sadio Mané adresse d’emblée des remerciements à ses fans pour les nombreux messages qui lui ont été adressés à la suite de sa blessure.



"Vous étiez nombreux à m’avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma blessure. Dieu merci, l’opération subie en milieu de semaine s’est bien passée. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous et vous témoigner ma reconnaissance", écrit le joueur sénégalais du Bayern Munich.



Abordant le démarrage de la Coupe du monde pour la sélection sénégalaise, ce lundi, Sadio Mané assure que ses coéquipiers en sélection vont donner le meilleur d’eux pour offrir au Sénégal une première victoire à Doha.



"Ce lundi, notre cher pays va entrer en lice dans la Coupe du Monde, Qatar 2022. Je suis sur que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale. Je suis aussi persuadé que tous les Sénégalais seront devant le petit écran pour supporter et encourager notre vaillante équipe nationale. Commes tous les inconditionnels de la Tanière, je suis convaincu que les coéquipiers vont se battre comme un seul homme et comme ils ont l’habitude de le faire afin d’honorer notre cher Sénégal.Vive le Sénégal, Allez les Lions", a poursuivi Sadio Mané.



Les Lions du Sénégal feront leur entrée en lice dans la Coupe du monde Qatar 2022, lundi 21 novembre 2022, contre les Pays-Bas, à 16 heures, au Stade Al-Thumama (Doha).



Le Sénégal est logé dans la Poule A de la Coupe du monde Qatar 2022 en compagnie du Qatar, des Pays-Bas et de l’Équateur.



Pour le match d’ouverture de la compétition, l’Équateur a battu le Qatar par 2 buts à 0.



Makhtar C.