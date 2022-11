Coupe du Monde/ Qatar - Equateur /Les équatoriens surprennent le pays hôte en match d’ouverture - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du Monde/ Qatar - Equateur /Les équatoriens surprennent le pays hôte en match d’ouverture Publié le dimanche 20 novembre 2022 | Eurosport.fr

© RFI par DR

Coupe du monde 2022: le Brésil domine la Tunisie dans un match peu amical

Tweet

Le Qatar marque l’histoire. En perdant face à l’Equateur (0-2), il est devenu le premier pays organisateur à être battu lors du premier match de son Mondial. Au-delà du résultat, c’est aussi le contenu, très faible, qui a sauté aux yeux pour cette équipe du Qatar. En face, l’Equateur du double buteur, Enner Valencia, lance parfaitement sa Coupe du monde.



Entrée en lice complètement manquée pour le pays organisateur de la XXIIe Coupe du monde. Le Qatar s’est très logiquement incliné face à l’Equateur, dimanche, dans le premier match du groupe A (0-2). Totalement impuissants sur le plan offensif, les hommes de l’Espagnol Felix Sanchez ont craqué face à Enner Valencia, auteur d’un doublé en première période (16e sp et 31e). Les solides Equatoriens de Gustavo Alfaro prennent la tête de la poule qui comprend également le Sénégal et les Pays-Bas qui joueront lundi (17 heures).



Tant attendu par les Qataris, ce match d’ouverture est parti sur les chapeaux de roue et les Equatoriens ont cru ouvrir le score très rapidement. Le but de Valencia, suite à un long coup franc et une sortie aérienne totalement ratée du gardien qatarien Saad Al-Sheeb, a pourtant été annulé par le VAR pour une position de hors-jeu (3e). Cela n’a toutefois pas calmé la volonté offensive des Sud-Américains pendant que les hôtes de la compétition ne parvenaient absolument pas à sortir de leur camp.



Valencia est revenu à la charge en percutant plein axe et a obtenu un penalty pour une faute du décidément très maladroit Al-Sheeb avant de transformer la sanction en finesse (0-1, 16e). L’attaquant de Fenerbahce a signé le tout premier but de ce Mondial 2022, son 36e en 75 sélections. Face à des Qataris incapables de jouer correctement vers l’avant, Valencia s’est même offert un doublé d’une superbe tête décroisée sur un centre de l’arrière droit Angelo Preciado (0-2, 31e).