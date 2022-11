Diffusion du mondial : voici entre l’accord entre la Rts et Canal+ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Diffusion du mondial : voici entre l’accord entre la Rts et Canal+ Publié le dimanche 20 novembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Canal + et la RTS signent un accord pour la diffusion de la Coupe du monde Qatar 2022

Tweet

DIFFUSION FIFA WORLD CUP QATAR 2022



La RTS et Canal + Sénégal ont convenu ce samedi 19 novembre 2022 que les 28 matches dont la RTS a l'exclusivité de la diffusion au Sénégal seront diffusés sur le canal 210 -Rts 1 et le canal 215 -Rts2.



En d'autres termes aucune chaîne du bouquet Canal+ Sénégal ne diffusera les 28 matchs dont RTS a l'exclusivité au Sénégal en dehors de ces deux canaux.



La RTS et Canal+ Sénégal conviennent que tous les matches à diffuser par la RTS dont tous les matchs de quart de finale, de demi - finales et de finale ne seront pas diffusés par les chaînes SuperSport en anglais sur le territoire sénégalais.



Grâce à cet accord la RTS1 et la RTS2 seront diffusées en qualité HD - Haute Définition - sur le bouquet Canal +.



La RTS et CANAL + Sénégal ensemble derrière les Lions !



RACINE TALLA

DG RTS - SÉNÉGAL



CHEIKH BAMBA SARR

DG CANAL+ SÉNÉGAL