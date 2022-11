Coupe du monde Qatar 2022: Aliou Cissé affiche la confiance de la tanière - adakar.com

Coupe du monde Qatar 2022: Aliou Cissé affiche la confiance de la tanière Publié le dimanche 20 novembre 2022

© Autre presse par DR

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Lors de la conférence de presse d’avant-match Sénégal vs Pays-Bas, ce matin à Qatar, les questions des journalistes ont essentiellement concerné l’absence de Sadio Mané. Le sélectionneur sénégalais a néanmoins rassuré son monde. « Je suis peiné pour Sadio Mané, et surtout pour son état de santé. Mais nous avons un groupe homogène, complémentaire, avec des joueurs expérimentés, talentueux et prêts à relever les défis », a déclaré Aliou Cissé.



A contrario de la question Sadio Mané, l’équipe hollandaise a été très peu évoquée durant ce face-à-face avec la presse. Le sélectionneur a juste relevé leur « niveau mondial » et salué la rigueur de son homologue néerlandais Louis Van Gaal qu’ils ont d’ailleurs « en partage ».



Aliou Cissé donne ainsi les couleurs de la confiance et de l’optimisme des Lions de la Teranga à la veille de leur match d’entrée dans ce Mondial 2022. « L’important est de nous focaliser sur nous, ce que nous sommes capables de faire, le répondant qu’on aura. A partir de là, les ingrédients seront réunis pour faire face », avertit Aliou Cissé. Krepin Diatta va d’ailleurs confirmer l’offensive. « Nous n’avons pas spécialement de message pour les Pays-Bas. Nous ferons ce que nous avons à cœur de faire. Ce sera un match âprement disputé », rugit le numéro 15 des Lions. A ce sujet, Aliou Cissé se montre plus clair. Il assure que le Sénégal va conserver son identité et son style de jeu.

Tout en se gardant d’être prétentieux dans son exercice de communication, Aliou Cissé a voilé tout doute sur la confiance des Lions. Il souligne d’ailleurs que cette campagne est différente du Mondial 2018 en Russie, car l’équipe sénégalaise a accumulé de l’expérience entre-temps, et est « réconfortée et confiante avec le statut de champion d’Afrique.