Coupe du monde Qatar 2022: Patrice Motsepe de plein cœur avec les Lions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde Qatar 2022: Patrice Motsepe de plein cœur avec les Lions Publié le dimanche 20 novembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Visite de Patrice Motsepe dans le camp de base des Lions de la Téranga

Tweet

Le Président de la CAF Patrice Motsepe a loué le talent de l’Équipe nationale du Sénégal. En visite dans la tanière des Lions au Duail handball sports Hall de Doha ce samedi, le patron du football africain a gonflé á bloc les champions d’Afrique qui jouent leur premier match du mondial lundi contre la Hollande.



Selon Motsepe, le Sénégal fera de très bons résultats à ce mondial car l’équipe regorge de joueurs très talentueux et l’entraineur aussi fait partie des meilleurs en Afrique. Il soutient qu’avec la qualité des joueurs et l’excellent travail des dirigeants, les Lions vont rendre encore très fiers tous ces millions de Sénégalais et Africains qui ont jubilé lorsque le Sénégal à décroché la CAN 2021 au Cameroun. Le Président Motsepe a aussi félicité le président de la FSF Me Augustin Senghor, par ailleurs premier vice-président de la CAF pour l’excellent travail qu’il abat à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football et au Comité exécutif de la CAF.



Le patron de la CAF est convaincu que dans un future proche, un pays africain sera champion du Monde de football et que le Sénégal a toutes les chances d’être ce premier pays.



Ce dimanche, les Lions vont effectuer leur séance d’entrainement d’avant match au Duhail handball sports Hall à 18H00 ( heure locale), mais au préalable, le President Macky Sall se rendra à leur camps de base pour leur remettre le drapeau national à 11H00.







Coupe du monde Qatar 2022: Patrice Motsepe a rendu visite aux Lions de la Téranga

Publié le: 20/11/2022 | Autre Presse TV