Coupe du monde Qatar 2022: à Doha, le président Sall remet le drapeau national aux Lions de la Téranga - adakar.com

Le président de la République, Macky Sall, a remis, ce dimanche 20 novembre 2022, dans la matinée, le drapeau national aux Lions de la Téranga, à leur camp de base (Duhail handball sports hall).



Le chef de l’État a procédé à la remise solennelle du drapeau national au capitaine des Lions de la Téranga, Kalidou Koulibaly.



En provenance de Djerba où il a pris part au Sommet de la Francophonie, le président Macky Sall, accompagné de son épouse Marième Faye Sall, a été accueilli au camp de base du Sénégal par le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor et les membres de la délégation du Sénégal.



L’équipe nationale du Sénégal va engager la Coupe du monde Qatar 2022 sans Sadio Mané, blessé et déclaré forfait pour toute la compétition.



Le Sénégal est logé dans la Poule A de la compétition avec le Qatar, l’Équateur et les Pays-Bas. Pour son entrée dans la compétition, le Sénégal fera face à l’Équateur, lundi 21 novembre 2022.



Makhtar C.