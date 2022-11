Match amical : la Suède bat l’Algérie 2-0 - adakar.com

Match amical : la Suède bat l'Algérie 2-0 Publié le dimanche 20 novembre 2022

L`Algérie a été battue en amical par la Suède

La Suède et l'Algérie ont disputé, samedi 19 novembre 2022, un match amical.



Dans ce duel de non-qualifiés pour la Coupe du monde Qatar 2022, la Suède s'est montrée plus forte. Les Suédois ont sèchement dominé les Algériens, 2-0.



Les Fennecs d'Algérie ont été très rapidement réduits à 10 après l'expulsion de Bensebani dès la 34e minute de jeu après l'accumulation de deux cartons jaunes.



Réduits à 10, les Algériens ne pourront rien faire pour empêcher l'ouverture du score dans le temps additionnel de la première mi-temps par Emil Forsberg (45e+3 minute).



Au retour des vestiaires, les Suédois vont sceller définitivement le sort du match en inscrivant le deuxième but par Viktor Claesson à la 47e minute de jeu.