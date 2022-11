Kalidou Koulibay: “Les Lions vont jouer pour faire honneur à Sadio Mané“ - adakar.com

Kalidou Koulibay: "Les Lions vont jouer pour faire honneur à Sadio Mané" Publié le dimanche 20 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Kalidou Koulibaly, capitaine de l`équipe du Sénégal

Le capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a réaffirmé dimanche l’engagement des Lions à honorer Sadio Mané par une bonne participation à la Coupe du monde qui s’ouvre le même jour au Qatar.



’’Permettez-moi d’avoir une pensée pour notre maestro, notre leader technique, notre frère d’arme Sadio Mane. Absent de cette cérémonie, en raison d’une blessure. Nianthio, tu nous manques, soit rassuré nous jouerons pour te faire honneur’’, a dit Koulibaly lors de la cérémonie de réception du drapeau national des mains du président Macky Sall.



Le capitaine des Lions du Sénégal a également fait part de la détermination de ses coéquipiers à défendre valeureusement les couleurs nationales ‘’comme Sadio Mané sait le faire’’.



’’ Nous porterons haut le flambeau de notre nation et du continent. Nous jouerons pour aller le plus loin possible dans cette compétition pour la nation. Nous allons faire honneur aux peuples africains’’, a promis le défenseur des Lions devant le chef de l’Etat.