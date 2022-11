COP27 à Charm el-Cheikh: une déclaration finale sans ambition nouvelle - adakar.com

Publié le dimanche 20 novembre 2022 | RFI

Une maquette représentant le globe terrestre à la COP27 le 19 novembre 2022 AFP

À l’issue de la plénière et de longs débats, les délégations présentes à la COP27 ont adopté, ce dimanche 20 novembre, un accord final appelant à une réduction « rapide » des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a regretté le manque d’ambition de la COP27..



La conférence sur le climat de l’ONU a adopté tôt, le dimanche 20 novembre au matin une déclaration finale appelant à une réduction « rapide » des émissions de gaz à effet de serre et réaffirmant l’objectif de contenir le réchauffement à 1,5°C. Cet objectif, pourtant déjà acté, était remis en question par les pays producteurs de pétrole notamment, l’Arabie saoudite, l’Iran ou la Russie, dit l’une de nos envoyées spéciales à la COP27, Jeanne Richard. C’est donc un soulagement pour de nombreux pays.



La résolution finale a donc été critiquée par certaines parties comme n’étant pas assez ambitieuse, mais elle a été adoptée par consensus après une dernière journée marathon de négociations serrées. Afin de parvenir à cet objectif, la COP27 réitère la recommandation de Glasgow, signale notre autre envoyée spéciale à Charm el-Cheikh, Charlotte Cosset, la réduction progressive du charbon. Mais sans aller plus loin : une sortie de toutes les énergies fossiles, comme le demandait une coalition de pays, et de nombreuses organisations de la société civile n’a pas été retenu.