1962 - 2022 : Célébration du soixantième anniversaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (le programme) Publié le samedi 19 novembre 2022

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) célèbre son soixantième anniversaire.



La commémoration sera marquée par l'organisation d'un symposium international portant sur le thème "Les Banques Centrales dans un monde en mutation". Ce symposium sera suivi de la cérémonie d'installation officielle du Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Jean-Claude Kassi BROU.



Ces manifestations, qui verront la participation d'invités de haut rang, se dérouleront selon le programme ci-après :



- 24 novembre 2022 : symposium international (voir programme ci-dessous)



- 25 novembre 2022 : cérémonie d'installation du Gouverneur



Le Gouverneur Jean-Claude Kassi BROU a été nommé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA, réunie le 4 juin 2022, et a prêté serment le 8 juillet 2022 au Siège de la BCEAO.



Descriptif de l'emblème du soixantenaire

L'emblème de la célébration du soixantième anniversaire de la BCEAO repose sur 5 piliers :



1 - Il est inspiré des fondamentaux du Système d'Identité Visuelle de la Banque



2 - Il repose sur des symboliques fortes et caractéristiques de l'Institut d'émission



3 - Il représente l'emblématique Tour du siège de la BCEAO



4 - Il matérialise les succès de la BCEAO par des rayons de soleil couleur "jaune et or"



5 - Il symbolise l'unité et la solidarité des Etats membres de l'Union





Programme du symposium

Thème : Les Banques Centrales dans un monde en mutation



Date : Jeudi 24 novembre 2022



Ouverture



- Cérémonie officielle d’ouverture



Sessions

- Session 1 : « Politique monétaire et gestion des chocs »

- Session 2 : « Stabilité financière, vulnérabilités et risques émergents »

- Session 3 : « Digitalisation et inclusion financière : quels leviers pour une utilisation accrue des services financiers ? »



Panel de clôture : Présidé par Monsieur Jean-Claude Kassi BROU, Gouverneur de la BCEAO