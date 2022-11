CM : Les Africains et le quart bloquant du mondial - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CM : Les Africains et le quart bloquant du mondial Publié le samedi 19 novembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Le trophée de la coupe du monde présenté au Président Macky SALL

Mercredi 07Septembre 2022 . Le trophée de la coupe du monde a été présenté ce matin au Président Macky SALL. Une cérémonie au cours de laquelle le Sénégal champion d`Afrique en titre a réaffirmé son ambition pour Qatar 2022. Tweet

La première participation d’une équipe africaine à la Coupe du monde remonte à 1934, mais depuis lors les représentants du continent peinent à dépasser le stade des quarts de finale de la compétition.



Au total, 13 pays équipes du continent ont pris part à la coupe du monde depuis que l'Egypte a ouvert le bal en Italie en 1934.



Voici le tableau des participations des équipes africaines :



-Cameroun : 8 fois (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2022)



- Nigéria : 6 fois (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 et 2018)



- Maroc : 6 fois (1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et 2022)



- Tunisie : 6 fois (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022)



- Algérie : 4 fois (1982, 1986, 2010 et 2014)



- Egypte : 3 fois (1934, 1990 et 2018)



- Afrique du Sud : 3 fois (1998, 2002 et 2010)



-Côte d’Ivoire : 3 fois (2006, 2010 et 2014)



- Ghana : 4 fois (2006, 2010, 2014 et 2022)



- Sénégal : 3 fois (2002, 2018 et 2022)



- RD Congo ex Zaïre : 1 fois (1974)



- Angola : 1 fois (2006)



- Togo : 1 fois (2006)



Toutefois, les représentants du continent n’ont jamais réussi à dépasser le stade des quarts de finale de la compétition.



Seuls le Cameroun (1990), qui détient le record de participation, le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de football.



Le Maroc est la première équipe africaine à gagner un point lors de la coupe du monde de 1970, en faisant match nul 1-1 avec la Bulgarie.



Le Zaïre, qui deviendra la République démocratique du Congo, est la première équipe sub-saharienne à participer à la Coupe du monde en 1974, en Allemagne de l'Ouest.



Face aux Yougoslaves, les Zaïrois, champions d'Afrique, prendront un score fleuve, 9-0, pour leur dernier match du premier tour.



En 1978, la Tunisie inscrit la première victoire d'une équipe africaine en match de Coupe du monde, en battant le Mexique 3-1 tandis que le Maroc sera la première équipe du continent à dépasser le premier tour, atteignant les huitièmes de finale en 1986.



En 1982, pour sa première participation, l'Algérie avait battu la grande équipe d'Allemagne (RFA).



En Italie, en 1990, les Lions Indomptables marquent les esprits en s’imposant contre toute attente face à l'Argentine, champion du monde en titre, lors du match d'ouverture. Les Camerounais atteindront les quarts de finale, une première pour une équipe africaine.



En 2002 à Séoul, en match d’ouverture, le Sénégal créée la sensation en s’imposant, 1-0, face à la France, championne du monde et championne d’Europe. Les Sénégalais atteindront les quarts de finale.



En 2010, l’Afrique du Sud abrite pour la première fois sur le sol du continent la Coupe du monde lors de laquelle le Ghana se hissera en quart de finale.









OID/MD