Qatar 2022 Forfait de Sadio Mané : La tanière DOHA rugir ! Publié le samedi 19 novembre 2022 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Décès de Joseph Koto : l’hommage très émouvant de Sadio Mané à son ancien coach

Sélectionné pour le Mondial, Sadio Mané ne sera finalement pas au Qatar. Blessé à la veille de l’annonce de la liste, l’attaquant du Bayern Munich est contraint de déclarer forfait et devra subir une intervention chirurgicale.



Par Woury DIALLO – Le doute planait jusque-là sur sa participation à la Coupe du monde. Sadio Mané, blessé le 8 novembre dernier avec le Bayern, est définitivement forfait pour la Coupe du monde, comme l’a annoncé sa sélection sur ses réseaux sociaux.



«Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l’heure. Depuis la blessure de Sadio Mané, survenue le 8 novembre, on avait pris rapidement contact avec le Bayern Munich pour avoir les informations en primeur et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première Irm qu’il avait passée et qui montrait une blessure au niveau de son genou droit, et pour laquelle ils nous ont convié à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. C’est pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre», a expliqué dans une vidéo, le médecin des Lions, Manuel Afonso, cité sur le compte Twitter du Sénégal. Avant d’ajouter : «Il avait été conclu de refaire une Irm aujourd’hui (jeudi) pour contrôler l’évolution de la blessure et savoir s’il était possible ou non pour Sadio Mané de tenir sa place pour ce Mondial.» Avant de poursuivre : «Malheureusement, l’Irm d’aujourd’hui (jeudi) nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l’imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde. Une intervention chirurgicale doit être faite.»



Sadio opéré avec succès

Le Bayern Munich a également communiqué sur l’état de santé de son champion d’Afrique 2021. «Sadio Mané a été opéré avec succès jeudi soir à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le docteur Andy Williams de Londres. Il n’est donc plus à la disposition de l’Equipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde. Bon et rapide rétablissement Sadio, nous pensons à toi !», peut-on lire dans le communiqué du club bavarois.



Une absence de taille

Dans la liste des joueurs pour le Mondial, Sadio Mané avait été laissé à la disposition de son club, le Bayern Munich, pour se soigner, après une blessure contractée le 8 novembre dernier. Si les chances de voir le double Ballon d’Or africain fouler le sol qatari pendant le Mondial étaient minces, beaucoup espéraient au moins voir le natif de Bambali revêtir le maillot des Lions durant le Mondial. Son forfait pour le premier match face aux Pays-Bas, lundi prochain, ou encore face au pays hôte, le Qatar, le 24 novembre, était fortement envisagé. Par contre, un brin d’espoir existait quant à une éventuelle participation de l’attaquant du Bayern Munich au dernier match de la phase de groupe (A) contre l’Equateur, le 29 novembre. C’est finalement le rêve de tout un Peuple qui vient de se briser.



Un coup dur forcément pour le sélectionneur, Aliou Cissé, mais aussi pour les joueurs qui devront se passer de leur leader. Au-delà, c’est un Peuple qui sera orphelin de «fils», pour ne pas dire tout un continent. Les champions d’Afrique devront apprendre à vivre à Doha sans leur meilleur joueur.