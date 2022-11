Nécrologie : le président Macky Sall peiné par le décès de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Youssou Diagne - adakar.com

Nécrologie : le président Macky Sall peiné par le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Youssou Diagne Publié le vendredi 18 novembre 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le président de la République, Macky Sall, a exprimé sa grande peine à l'annonce de la mort de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Youssou Diagne, à l'âge de 84 ans.



Le président Sall a rappelé le parcours de parlementaire et de diplomate de Youssou Diagne au début du tour premier mandat de l'ancien président Abdoulaye Wade.



"Je suis très peiné d’apprendre le décès de Youssou Diagne, ancien ambassadeur et ancien Président de l’Assemblée nationale. Je rends hommage à un homme disponible, généreux et d’une exquise courtoisie. Mes condoléances émues à sa famille et à l’Assemblée Nationale", a indiqué le chef de l'Etat, Macky Sall.



Youssou Diagne a exercé les fonctions de président de l'Assemblée nationale entre 2001 et 2002. Il démissionnera de son poste pour devenir ambassadeur de la République du Sénégal à Taïwan.



Bien des années plus tard, Youssou Diagne deviendra Président du Conseil d'administration de l'Apix.



Makhtar C.