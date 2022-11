Inclusion financière : NSIA Finance et APaym s’engagent à rendre la bourse accessible à tous - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Inclusion financière : NSIA Finance et APaym s’engagent à rendre la bourse accessible à tous Publié le vendredi 18 novembre 2022 | Abidjan.net

© Autre presse par DR

Jil-Alexandre N’Dia et Daniel Ahouassa, les co-fondateurs d’APAYM by Weblogy

Tweet

ABIDJAN-C’est fait ! NSIA Finance et la Fintech APAYM finalisent un accord pour permettre aux populations ivoiriennes d’investir en bourse directement à partir de leur compte mobile money et de leurs cartes bancaires. Cette innovation majeure attendue par le marché financier va faciliter l’accès de tous au marché boursier, accélérer l’inclusion financière des populations et dynamiser l’économie du pays.



Le partenariat, scellé le mercredi 16 Novembre 2022 au siège de NSIA Finance au plateau, représente une étape importante dans la stratégie de la SGI, déjà fortement engagée pour vulgariser la culture boursière dans la zone UEMOA. L’accord va non seulement permettre aux investisseurs qui sont hors d’Abidjan d’ouvrir leurs comptes-titres à distance, mais aussi d’investir sur le marché financier sans avoir à se déplacer. C’est une opportunité tant pour la diaspora que pour les citoyens vivant à l’intérieur du pays.

Désormais, avec ce partenariat, il sera possible de réaliser l’inclusion boursière des populations même si celles-ci sont non-bancarisées.

Ce nouveau palier a été franchi avec l’appui technologique d’APAYM qui met à la disposition de son partenaire NSIA Finance sa plateforme de paiement multicanal. Lancé en mai 2021 par Weblogy, APAYM est une super-plateforme qui permet de réaliser des paiements à partir d’une carte bancaire et ou d’un compte mobile money peu importe l’opérateur. Dès le lancement de la plateforme, APAYM avait pris le pari de démocratiser la bourse via son service aBourse.



Ce nouveau partenariat permet donc à la fintech de réaliser cette ambition et aux deux entités de concrétiser leur vision commune du marché financier. En effet, pour Eliane Alangba, Directrice Générale Adjoint de NSIA Finance, comme pour Jil-Alexandre N’Dia et Daniel Ahouassa, les co-fondateurs d’APAYM by Weblogy : « La bourse doit être accessible à tous !»

Ce partenariat stratégique s’inscrit aussi dans la droite ligne de la politique de digitalisation de la Bourse entreprise par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA) et par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à travers le lancement, le 16 septembre 2020, de la solution « Bourse en Ligne ». La Bourse en Ligne vise à permettre aux populations de la zone UEMOA d’acheter et de vendre des titres à partir de leurs téléphones ou de leurs ordinateurs. Mais cette

transformation digitale du secteur boursier n’aurait pas été complète tant que les populations ne pouvaient pas ouvrir déjà leurs comptes-titres à distance et faire des dépôts sur ce compte avec leur seul téléphone portable.



C’est ce que NSIA Finance et APAYM ont réalisé à travers ce lien de paiement: https://pay.apaym.com/NSIAFinance



Pour APAYM, cela n’est qu’une étape. La fintech se dit prête à embarquer sans délai toutes les SGI de la zone UEMOA, et permettre dans les mois à venir aux 7 autres



pays de l’union de faire des paiements directement via leurs comptes mobile money.



Pour l’heure, il est possible d’investir immédiatement en bourse depuis tous les pays du globe à partir des cartes bancaires des réseaux Visa et Mastercard.





A.N