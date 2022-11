Coupe du monde 2022: Sadio Mané définitivement forfait avec le Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde 2022: Sadio Mané définitivement forfait avec le Sénégal Publié le vendredi 18 novembre 2022 | RFI

© Autre presse par dr

Ballon d’Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium

Tweet

La star du Sénégal, Sadio Mané, a déclaré forfait pour le Mondial 2022 en raison de sa blessure au péroné droit, a annoncé jeudi la Fédération sénégalaise.





L’infime espoir des supporters sénégalais de voir Sadio Mané sur les pelouses du Qatar s’est envolé ce jeudi 17 novembre avec le forfait officiel du joueur touché au péroné droit. C’est le médecin de la sélection sénégalaise, Manuel Afonso, qui a officialisé la nouvelle au cours d’une conférence de presse à Doha. « Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde », a déclaré le médecin de la sélection, le Dr. Manuel Afonso.